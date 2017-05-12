По инициативе Института образования и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Национальный институт образования Сингапура проводит в Институте профессионального развития работников образования учебные курсы на тему «Программа управления школами».

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Минобразования, главная цель тренингов - предоставление информации директорам школ о передовой образовательной системе и эффективном управлении школами, развитие у них лидерских навыков.

Тренинги проводятся специально приглашенным представителем Национального института образования Сингапура Джумаат Бин Масдавудом.

В рамках курса будут проводиться интерактивные сессии по лидерству, распоряжению временем, развитию навыков общения и другим темам.

Для участия в курсах выбраны 28 директоров школ.

Следует отметить, что Национальный институт образования Сингапура является образовательной структурой, которая занимается подготовкой руководителей школ и учителей, деятельностью в области повышения квалификации.

Данная структура, проводя широкую научно-исследовательскую деятельность в сфере образования, сыграла важную роль в превращении Сингапура в региональный учебный центр.

Одним из основных достижений института было завоевание первого места в мире в проведенном в Сингапуре в 2015 году исследовании PİSA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

Эльшан Рустамов, Г.Р.