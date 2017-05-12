В Баку завершил свою работу трехдневный «Саммит молодых лидеров – Международной модели ОИС» под девизом «Солидарность в действии», в котором приняли участие представители молодежи из 35 стран-членов ОИС.

По сообщению оргкомитета мероприятия, на заключительной церемонии, которое проводилось на основе соответствующего решения Организации исламского сотрудничества (ОИС) при организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Молодежного форума ОИС за диалог и сотрудничество, были награждены победители.

На молодежном саммите, в работе которого приняли участие около 100 молодых лидеров, избранных из 70 университетов стран ОИС, руководители международных организаций, известные деятели науки, высокие представители ООН и ОИС, были обсуждены проблемы экономической интеграции в мусульманских странах, исламофобии, эффективной борьбы с радикализмом, защиты прав человека в конфликтных зонах и др.

В заключительный день мероприятия были приняты итоговые резолюции, участникам и победителям симуляционных сессий были вручены сертификаты, состоялись церемония награждения и презентация Международной модели ОИС, а также была принята Бакинская декларация.

На сессиях саммита участники приняли резолюции о придании политико-правовой оценки Ходжалинской трагедии на глобальном уровне, защите прав человека - жертв конфликта Рохинья, а международная кампания «Справедливость для Ходжалы», инициированная главным координатором Молодежного форума ОИС по межкультурному диалогу Лейлой Алиевой, была оценена как образцовая инициатива с точки зрения пропаганды гуманитарных проблем в аспекте межцивилизационного диалога.

По решению международного жюри саммита, команды из молодых лидеров, представляющие Индонезию (1-е место), Палестину (2-е место) и Камерун (3-е место), были объявлены победителями молодежного саммита. Команда, представляющая Азербайджан, была удостоена особого приза.

На церемонии закрытия участникам было зачитано обращение генерального секретаря ОИС Юсифа Ал-Усеймина. Также выступили посол по особым поручениям МИД Азербайджана Парвиз Шахбазов, директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, председатель Молодежного форума ОИС посол Эльшад Искендеров, отметившие особую важность солидарности и сотрудничества между мусульманскими странами, что является основой их развития. Выступившие также подчеркнули, что подобного рода мероприятия, направленные на сотрудничество, играют важную роль в интеллектуальном развитии молодежи.

В Бакинской декларации, принятой саммитом, отмечены пути развития стран в ареале ОИС, урегулирование имеющихся конфликтов, ответы мусульманских стран вызовы современности, механизмы сотрудничества среди молодежи по устранению радикализма и экстремизма, а также выражена уверенность в солидарности мусульманских стран. В документе проводимые в Баку Игры исламской солидарности, Саммит молодых лидеров стран ОИС были оценены как важный шаг со стороны Азербайджана и его руководства для достижения реальной солидарности мусульманских стран.

Ялчин Алиев, Э.Т.