Вчера ряд СМИ распространил неверную информацию о кончине педагога математики средней школы села Турачлы Гахского района Азербайджана Гульхар Газиевой (Бабаевой).

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook, глава пресс-службы Министерства образования Джесарет Валехов.

По его словам, в сообщениях СМИ указывалось, что педагог скончалась во время диагностического оценивания.

«Вне зависимости от того, где скончалась педагог, мы выражаем соболезнования ее близким и родным. Однако факт заключается в том, что состояние педагога Гульхар Газиевой ухудшилось 11 мая во время урока в классе. Она с высоким кровяным давлением была госпитализирована, где и скончалась», - написал он.

Дж.Валехов также отметил, что участие педагога в диагностическом оценивании планировалось 13 мая.

Эльшан Рустамов, Г.Р.