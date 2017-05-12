Со второй половины четверга, 11 мая, до утра пятницы, 12 мая, на территории Азербайджана наблюдалась дождливая и ветреная погода.

Как сообщает Национальный гидрометцентр, преобладал сильный северо-западный ветер, который на Абшероне достигал 20-30 м/с.

На Абшероне и в регионах страны прошли дожди и грозы, в зоне Большого Кавказа дожди были интенсивными. В результате проливных дождей поднялся уровень воды в реках Кишчай, Шинчай, Кюрмюкчай и Баш Дашагыл.

Наибольшее количество осадков выпало в горной местности зоны Большого Кавказа (23–52 мм). На Малом Кавказе выпало 9–11 мм осадков, в Гянджа-Газахской зоне - 1–9 мм, Нахчыване - 1–7 мм, на Абшероне и в Центральном Аране - 1–5 мм.

В некоторых регионах наблюдался град. Больше всего осадков в виде града выпало в селе Зурнабад Гейгельского района (18 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.