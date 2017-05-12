В Баку сотрудники полиции спасли девушку, пытавшуюся броситься в Каспийское море.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района столицы, на территории Приморского национального парка 18-летняя жительница столицы Наиля М. (фамилия девушки не называется по этическим причинам – прим. авт.) пыталась утопиться.

Попытку суицида предотвратили дежурившие на бульваре сотрудники полиции, девушке была оказана психологическая помощь.

По предварительным данным, Наиля М. решила уйти из жизни из-за несчастной любви.

Тимур Рзаев, Э.Т.