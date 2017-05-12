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Общество

Очищено от мин свыше 2,6 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 12.05.2017 11:10

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в четверг, 11 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 23 398 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему (из них 2 248 – саперами агентства, 12 600 – механическим способом, 8550 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1244 осколка.

В целом за последние 79 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 40 неразорвавшихся боеприпасов, 10 противопехотных мин марки ОЗМ-72 и 23 противотанковые мины марки ТМ-57, а также 51 взрыватель к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 2 млн 691 тысяча 692 квадратных метра территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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