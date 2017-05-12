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Общество

В честь представителей исламских стран, находящихся в Баку в связи с Играми исламской солидарности, устроен прием - ФОТО 12.05.2017 21:26

12 мая от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в честь представителей исламских стран, находящихся в Баку в связи с Играми исламской солидарности, в резиденции председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) был устроен официальный прием.

Выступивший на мероприятии председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что в период, когда в мире на религиозной и национальной почве активизируются проявления экстремизма, ксенофобии, исламофобии, радикализма, терроризма, наблюдается миграционный кризис, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, опираясь на традиционное национальное, историческое наследие нашего народа, выступает как покровитель общечеловеческих идей в глобальном масштабе. Азербайджан вносит большой вклад в формирование атмосферы толерантности, мультикультурализма, построение межкультурного, межцивилизационного диалога, пропаганду исламских ценностей в мире. События, происходящие в исламском мире, вызовы, стоящие перед ними, актуализируют солидарность этих стран. Проведение в Азербайджане IV Игр исламской солидарности также является проявлением этих намерений.

Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул, что объявление 2016 года в Азербайджане «Годом мультикультурализма», а 2017 года – «Годом исламской солидарности», заслуживает одобрения. Отмечая важность превращения исламской солидарности в сильный фактор, председатель УМК сказал, что мероприятия такого рода имеют особое значение с точки зрения, с одной стороны, решения проблем, с которыми сталкиваются исламские страны, а с другой, - предотвращения углубления этих проблем.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров в своем выступлении сказал, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» является очень важным событием. Это имеет большое политическое, экономическое, моральное и идеологическое значение. Одними из важнейших вопросов, стоящих сегодня перед человечеством, являются защита нашей планеты и мира, оказание всесторонней поддержки развитию существующих в мире религий и народов. Сегодня исламская солидарность очень важна для исламского мира. Шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении, его высказывания, решения, вызывает широкий резонанс во всем исламском мире. Сегодня Азербайджан демонстрирует позицию, направленную на расширение связей между исламскими странами и усиление исламской солидарности.

Выступившие на официальном приеме представители исламских стран выразили удовлетворение мультикультуральной средой в Азербайджане. Они высоко оценили усилия Президента Ильхама Алиева на пути сохранения и развития исламских ценностей. Была выражена уверенность в том, что IV Игры исламской солидарности сыграют важную роль в дальнейшем укреплении единства и солидарности исламского мира.

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