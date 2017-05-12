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Общество

Портал «Москва-Баку» подготовил фильм, посвященный 94-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева - ВИДЕО 12.05.2017 19:55

Портал «Москва-Баку» подготовил фильм под названием «Обаяние личности», посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В фильме рассказывается о жизни и многогранной деятельности Гейдара Алиева, его огромном таланте управленца, государственного деятеля, незаурядных деловых и человеческих качествах, возвышивших его до статуса лидера нации.

«При рождении его назвали Гейдаром. На русском это значит - Идущий впереди. Впередсмотрящий. Предводитель. Но главное в карьере Гейдара Алиевича Алиева - не длинный список его постов и званий. Абсолютно все, кто с ним встречался, говорят о его фантастической харизме, человечности, необычайно сильном личном обаянии», - говорится в фильме.

Его авторы пытаются найти ответ на вопросы о том, в чем заключается человеческий и политический секрет Гейдара Алиева, в чем загадка и урок этого человека? В этом им помогают воспоминания тех, кто хорошо знал Гейдара Алиева на протяжении многих лет, и тех, кто просто встречался с ним.

В фильм вошли фрагменты из интервью общенационального лидера разных лет, кадры, запечатлевшие различные моменты его титанической деятельности. О великом лидере рассказывают известные политики, общественные деятели, деятели литературы и искусства, рядовые люди.

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