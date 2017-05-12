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Общество

Audi Центр Баку представляет совершенно новую модель Audi Q2 – ВИДЕО 12.05.2017 17:51

Q2 в абсолютно новом дизайне в модельной линии  Audi  является самым маленьким  кроссовером.

Экономичная и динамичная модель Q2 оснащена 1.4-литровым турбомотором мощностью в 150 лошадиных сил. Этот элегантный и моментально привлекающий взгляд автомобиль набирает скорость от 0-100 км/ч за 8.5 секунды. В городском режиме расход топлива составляет всего 6.5 литров.

В снабжённой S line экстерьер пакетом и представленной на местном рынке модели Q2 приняты во внимание все опции в интерьере, предназначенные для полной комфортабельности водителя и пассажиров. Многочисленные активные и пассивные системы безопасности в новой модели обеспечивают уверенность и удобство водителя.

Более подробную информацию о новой модели Q2 можно получить у официального представителя Audi в Баку - Audi Центр Баку, расположенном по адресу: проспект Бабека, 43А.  

Tel: (012/050) 5700077.

www.audi.az

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