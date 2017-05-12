В апреле Погранслужба пресекла попытку ввезти в Азербайджан армянский алкоголь и продукты

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана обнародовала информацию о своей деятельности за апрель 2017 года.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, в прошлом месяце было пресечено 72 попытки перевозки контрабанды на сумму 555 тысяч 638 манатов.

Среди изъятой контрабанды – 2 ружья, пистолет, два пневматических пистолета, 3 противотанковые мины, 775 патронов, 4980 граммов ртути, 710 тысяч российских рублей, 79 мобильных телефонов, 14 171 пачка сигарет, 7 лодок, фармацевтические препараты, а также 17 бутылок алкоголя и продукты, произведенные в Армении.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков обнаружено и изъято 10 килограммов 046,3 грамма наркотических веществ.

Кроме того, в апреле при пресечении попыток незаконного пересечения Государственной границы Азербайджана задержаны 40 человек: 13 граждан Азербайджана, 5 – Ирака, по 4 – Узбекистана и Таджикистана, по 3 – Ирана и Пакистана, по 2 – Грузии, Нигерии и Ганы, а также по одному гражданину Турции и Камеруна.

За нарушение пограничного режима задержаны 854 человека, в отношении этих лиц вынесены соответствующие решения.

Кроме того, пограничники задержали и передали правоохранительным органам 323 преступников, находившихся в розыске.

Тимур Рзаев, Э.Т.