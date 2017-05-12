«Зевающая чайка»: новая книга писателя-фантаста Александра Хакимова – ФОТО

Известный азербайджанский писатель Александр Хакимов отметил 30-летие своей творческой деятельности выпуском новой книги под названием «Зевающая чайка». Презентация книги прошла 11 мая в Центре Современного Искусства «YARAT».

«Откуда, с какой точки я веду отсчет? С 1987 года, когда на страницах популярного детского журнала «Костер» впервые был опубликован мой рассказ. Причем мне было сказано об этом заранее, и я буквально изнывал от нетерпения, ожидая журнал. Каждый день бегал по бакинским киоскам, спрашивая, не поступил ли в продажу 10-й номер «Костра». А в один прекрасный вечер встретил на лестничной площадке соседскую девочку-школьницу, которая шла к себе в квартиру со свеженьким номером в руках – она только-только вынула его из почтового ящика. Признаюсь, я тогда просто вырвал у нее из рук журнал, чем здорово напугал бедную школьницу. Быстро пролистав и найдя свой рассказ, я, рассыпавшись в извинениях, вернул «Костер» законной владелице. Главное – убедился, что меня не обманули и ничего не напутали, что рассказ действительно напечатан.

Прямо там, на лестничной клетке, я испытал необычайную радость. И в то же самое время не верилось в реальность происходящего, я думал, что все это, может быть, сон. Вот проснусь сейчас – и не будет ни журнала, ни рассказа. Первая публикация во многом сродни рождению первенца – очень похожие при этом испытываешь чувства.

А соседской девочке я на следующий день преподнес роскошный торт – в качестве магарыча за добрую весть…» - рассказал писатель.

Что касается «Зевающей чайки», по словам автора, он предпринял попытку «уместить часть своей жизни и своих мыслей между двумя обложками» и сожалеет, что «уместить удалось далеко не все».

В самом деле, жизненный и творческий путь Александра Хакимова был полон приключениями и разнообразными событиями. После школы он отслужил в армии, работал почтальоном, подсобным рабочим, мусорщиком, грузчиком на заводе, медбратом в госпитале, гитаристом в эстрадном ансамбле, служащим в зоопарке, ходил по Каспию на научно-исследовательском судне. Бывал на Урале, Дальнем Востоке, в Казахстане, Украине. В 1986 году окончил Азербайджанский государственный университет, получив диплом по специальности «биолог-химик». Ныне трудится в Центре генетических ресурсов при НАНА.

В «Зевающую чайку» вошли избранные рассказы, статьи, эссе и стихи автора, написанные в разное время и опубликованные в различных периодических изданиях. По словам автора, название книги ему было навеяно снимком известного азербайджанского фотографа Рустама Гусейнова; с позволения последнего этот же снимок послужил для оформления обложки.

«Я нашел в этом изображении определенный смысл. Испокон веков чайка считается символом моря, полета, жизни, свободы, независимости, романтики, наконец. Для моряков чайка – это признак близкой суши; татуировка в виде чайки у рыбаков и моряков символизирует удачу, скорое возвращение домой (убить чайку для них считается «западло»); тату в виде чайки украшает тела романтиков, путешественников, авантюристов, уголовников… Вон сколько значений!

А тут чайка зевает, ей просто скучно. Возможно, она и знает, что является символом того и сего, но прежде всего она – живое существо, состоящее из мяса, костей и перьев, летающее, жрущее, гадящее и совокупляющееся, способное испытывать всякие эмоции, скуку в том числе. Символ символом, а правду жизни никуда не денешь. Пусть этот образ все время напоминает мне – и вам – о единстве духовного и материального…» - говорит А.Хакимов.

Можно сказать, что практически все произведения «Зевающей чайки» автобиографичны; примечательно, что действие почти всех рассказов и статей происходит в Азербайджане и Баку. Перед читателями поочередно предстает Хакимов-фантаст, Хакимов-биолог, Хакимов-философ, Хакимов-путешественник и так далее.

«Человек, пишущий о себе и о своем времени – единственный, пишущий обо всех людях и всех временах» - это высказывание Бернарда Шоу писатель взял в качестве эпиграфа к своей книге.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Присутствовавшие с огромным интересом слушали рассказ писателя о своем творческом пути за прошедшие три десятилетия и об особо примечательных, знаковых событиях: потом Александр Хакимов ответил на многочисленные вопросы поклонников и читателей.

Получив биологическое образование, Александр Хакимов больше известен как литератор, журналист, сценарист, считается одним из ведущих азербайджанских писателей-фантастов. Он является членом Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, членом Совета по приключенческой и фантастической литературе при Союзе писателей России, действительный членом Семинара писателей-фантастов Бориса Стругацкого.

«Зевающая чайка» - одиннадцатая книга писателя. Прежние его книги – «Экскурсия в Авалон», «Длинные полуденные тени», «Ничего страшного!», «Малое Магелланово облако», «Лицо Фантастической национальности» и другие неизменно пользовались успехом и вызывали живейший интерес читательской аудитории.

«Не знаю, много это или мало? Возможно, я успел бы и больше, но начинать-то мне приходилось не с нуля даже – с минуса, я медленно продвигался вперед, буквально прошибая лбом кирпичные стены, и мне хорошо известно, как крепок кирпич и как болит разбитый лоб… Что успел – то успел. Во всяком случае, в течение тридцати лет я упорно работал, не изменяя своему призванию», - заключает А.Хакимов.

Лейла Мамедова

Фото: Рустам Гусейнов

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