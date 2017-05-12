Призыв о помощи. Двое детей могут остаться без отца - ФОТО

В редакцию обратились родственники 36-летнего Ильхама Исмайлова.

У мужчины – тяжелое заболевание почек, необходима срочная трансплантация. В этом случае, при операции вне очереди, она не бывает бесплатной. А времени на ожидание своей очереди у Ильхама нет.

- Мы с мужем жили очень счастливо, у нас двое любимых детей. Мы не были богаты, но на жизнь хватало: Ильхам работал и мог содержать большую семью. Кроме нас с детьми, с нами живут его родители и сестра. Однако внезапно Ильхам стал часто жаловаться на повышенное давление. Причем, состояние у него ухудшалось настолько, что он не мог не то, что работать – ходить! И когда мы отправились на обследование в Центральную больницу нефтяников, выяснилось, что у мужа – тяжелая форма пиелонефрита. Единственный выход – сделать пересадку почки. Сейчас такие операции делают в Азербайджане, как раз в Больнице нефтяников, и делают хорошо, и даже бесплатно, но… очередь на эту операцию очень большая. А у Ильхама состояние такое, что операцию необходимо провести как можно скорее. И нам еще повезло, что в качестве донора подошла его мама, - рассказывает жена Ильхама Майя ханум.

По ее словам, врачи, проведя обследование матери Ильхама, предварительно дали заключение, что ее почка в качестве донорской подходит. Однако для того чтобы провести операцию, необходимо провести тщательный анализ на совместимость, данные для которого отправляют на диагностику в Турцию.

- Общая сумма, необходимая для анализов здесь и в Турции, составляет 5600 манатов, а сама операция – 12 500 манатов. В общей сложности нам нужно 18 тысяч манатов, но в настоящее время у нас не то, что таких денег – никаких нет. После того, как Ильхам заболел, мы существуем за счет пенсии родителей, ведь в семье работал только он, - плачет Майя ханум.

- Если бы вы знали, чего мне стоило уговорить его попросить о помощи! Он всегда сам решал проблемы семьи, но болезнь лишила его работы. А сейчас он еще и за нас переживает, ведь для него самым страшным было и есть – не иметь возможности дать своим детям все, что им нужно… А я молюсь за то, чтобы он скорее выздоровел. Поэтому решила обратиться к соотечественникам за помощью. Пожалуйста, спасите Ильхама! – просит Майя ханум.

Мы также присоединяемся к просьбе семьи Ильхама Исмайлова. Он – глава большой семьи, единственный кормилец детей и родителей. И у него есть все шансы быть здоровым. Ему просто надо помочь.

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов и банковские реквизиты.

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова