Бакметрополитен готов к Исламиаде – ФОТО

Бакинский метрополитен полностью готов к торжественной церемонии открытия Исламиады, которая состоится сегодня вечером, 12 мая, в Баку, на Олимпийском стадионе, и в целом к IV Играм исламской солидарности.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, в соответствии с особым планом, для комфорта и безопасности пассажиров созданы удобные карты и памятки, которые раздают зрителям Игр, в том числе и иностранцам.

«На станциях установлено множество баннеров, карт, информационных указателей и т.д. на нескольких языках, в том числе и на английском. Волонтеры, у которых на одежде написано: «Ask me», помогают иностранным гостям ориентироваться в метро и на выходах-входах на станции.

Сегодня метро будет работать до 2-х часов ночи, по особому графику движения – с интервалом прибытия составов в 2 минуты.

Проезд на метро к стадиону будет бесплатным для тех, кто предъявит билет и удостоверение личности.

На станции метро «Кероглу» дополнительно открыты полицейский пункт и медпункт. В целом метро будет работать в усиленном режиме, а на станциях «Гара Гараев», «Сахил» и «Гянджлик» открыты особые оперативные центры», - подчеркнул Н.Пашаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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