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Общество

Самая крупная картинная галерея Милана будет сотрудничать с азербайджанским музеем – ФОТО 12.05.2017 14:31

В Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским национальным музеем искусств (АНМИ) и крупнейшей картинной галереей Милана - Пинакотекой Брера.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства Италии в Азербайджане, меморандум был подписан директором АНМИ Чингизом Фарзалиевым и главой Пинакотеки Брера Джеймсом Брэдберном.

Главная цель соглашения - налаживание профессионального сотрудничеств между двумя музеями. Договор также даст возможность сотрудникам Пинакотеки Брера поделиться своими знаниями с сотрудниками Национального музея искусств.

Выступивший на мероприятии посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо указал на символичность подписания данного соглашении, потому как оно совпадает с празднованием 25-летия установления дипломатических отношений между Италией и Азербайджаном.

Пинакотека Брера (Pinacoteca di Brera) - крупнейшая и самая известная картинная галерея в Милане. Открытая в 1809 году, она до сих пор притягивает всех любителей искусства. В собрание картин включены полотна европейских художников XV-XVII веков и шедевры мастеров итальянской живописи XIV-XIX веков: Рафаэля, Караваджо, Модильяни, Браманте, Тинторетто и других.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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Самая крупная картинная галерея Милана будет сотрудничать с азербайджанским музеем – ФОТО

В Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским национальным музеем искусств (АНМИ) и крупнейшей картинной галереей Милана - Пинакотекой Брера
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