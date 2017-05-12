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Общество

«Кладбищенская тема» как мастер-класс для разжигания межнациональной ненависти 12.05.2017 14:19

В последнее время мы становимся свидетелями новой дезинформационной и провокационной волны как самого армянского агитпропа, так и СМИ, которые можно считать его «филиалами».

Эти дезинформаторы, ничуть не боясь испачкаться, играют на самых чувствительных струнах человеческой души с одной единственной целью – попытаться столкнуть азербайджанский народ с другими проживающими на его территории и соседними народами.

Престижная территория?

Не так давно некоторые интернет ресурсы буквально «с пеной у рта» распространили «скандальную» информацию о «капитальном сносе местного русского кладбища властями приграничного с Россией азербайджанского поселка Худат».

«Захоронения срываются лопатами и экскаваторами, а родственникам похороненных предлагают в срочном порядке перезахоронить останки своих родных в другом месте. Причина сноса кладбища сугубо коммерческая: его территория расположена в заповедной Самурской зоне, которую по обе стороны российско-азербайджанской границы активно осваивают местные дельцы», - писало, например, издание EADaily со ссылкой на главу малоизвестной общественной организации «Талышская диаспора России» Исмаила Шабанова.

Официальный ответ

Сегодня Исполнительная власть Хачмазского района Азербайджана выступила с официальным заявлением, в котором опровергла размещенную на некоторых  сайтах и в Facebook дезинформацию о якобы разрушении христианского кладбища в городе Худат.

«Сразу после публикации материала сотрудники Исполнительной власти Хачмазского района провели осмотр названного в статье кладбища в Худате. В ходе осмотра не было выявлено проведение на территории кладбища каких-либо строительных работ», - говорится в заявлении.

Объект площадью 40 кв.м, о котором в информации идет речь, расположен за пределами кладбища и не является задействованным. А строительство на этой территории какого-либо другого объекта не запланировано, подчеркивает Исполнительная власть.

В настоящее время на территории  Хачмазского района имеются более 10-ти христианских кладбищ: «Все они находятся под охраной муниципалитетов, и ни на одну из этих территорий нет никакого вмешательства. Проживающие в районе христиане вместе с местным населением могут пользоваться этими кладбищами».

Авторы заявления отмечают, что на самом деле автором этих сообщений является житель Хачмазского района,  сотрудник хачмазского бюро радио «Azadlıq» и интернет сайта «Doğru.tv», лицо, склонное к религиозному радикализму Джамиль Гияс оглу Мамедли.

«Вновь отмечаем, что подобные материалы клеветнического характера служат разжиганию ненависти между проживающими на территории христианами и мусульманами», - говорится в заявлении Исполнительной власти района.

Отмечается, что население Хачмазского района на протяжении многих лет мирно сосуществует с представителями русского и других славянских народов:

«Официально действующая в районе Русская община резко осуждает распространение подобных сообщений, расценивая их как преднамеренную попытку внести раздор в межнациональные отношения».

Ф.Багирова

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