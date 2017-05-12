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Общество

13 мая в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков, до +24 12.05.2017 14:00

В субботу, 13 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, но ночью местами кратковременный дождь.  

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +12 до +15, днем - от +19 до +24 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +12 до +14, днем - от +21 до +23 градусов.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 85–95%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 13 мая ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, есть вероятность выпадения града. В дневные часы в большинстве районов осадков не ожидается  

Будет преобладать западный ветер, который местами усилится ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +23 до +28 градусов. В горах ночью - от +3 до +8, днем - +12 до +17 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 13–14 мая благоприятные метеорологические условия на Абшеронском полуострове благоприятно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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