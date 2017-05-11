USD1.7026
EUR1.8508
RUB0.0296
Brent50.51
WTI47.62
Золото2 082.19
S&P 500 Index2 399.63
Nikkei 22519 961.55
Общество

Бакинский автовокзал передан на баланс Минтранспорта, связи и высоких технологий 11.05.2017 12:59

Бакинский международный автовокзал выведен из структуры Управления делами Президента Азербайджанской Республики и передан на баланс Министерства транспорта, связи и высоких технологий  (МТСВТ).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, Бакинский международный автовокзал отныне входит в структуру Минтранспорта, связи и высоких технологий как важная часть транспортной инфраструктуры страны.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Минтранспорта, связи и высоких технологий прокомментировало информацию о снятии с его баланса Бакинского автовокзала

489количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Отец осужденного по делу о смерти сына судьи: «Моему Рагиму дали 7 лет тюрьмы, но виновен другой…» – ФОТО – ВИДЕОСамые яркие моменты бакинского уикенда Джанлуки Вакки – ФОТО - ВИДЕОТоррес VS Роналду: как оскорбляли друг друга футболисты во время вчерашней перепалки? – ВИДЕОКарен Карапетян: «Армения хочет мира с Азербайджаном на разумных условиях»Приступ шизофрении: как армяне танцевали «древний армянский танец» Кочари у стен Рейхстага - ВИДЕОSOS: Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? - ВИДЕОРустам Керимов награжден на конкурсе «San-Remo Junior» - ФОТОНовая машина в обмен на старую: AUDI Баку Центр начинает грандиозную кампанию – ВИДЕОВ Азербайджане произошло землетрясение, которое ощутили в нескольких районах - КАРТА – ОБНОВЛЕНОТренд «коворкинга» появляется и в Азербайджане – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 мая14:18 Стало известно, когда будут распределены между журналистами квартиры во втором здании14:10 Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для Украины14:02 Хикмет Гаджиев: «Сотрудники администрация президента и МИД Армении показали низкий уровень этического поведения» - ФОТО13:57 Очищено от мин свыше 2,6 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО13:49 12 мая в Баку и на Абшероне пасмурно, местами дождь13:41 Гендиректор ИСЕСКО: «БВШН – самый престижный университет региона»13:34 В Москве отметили день рождения Гейдара Алиева13:21 Президент НОК Азербайджана установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде13:10 Мотоциклист врезался в бензобак грузовика и загорелся – ВИДЕО13:06 Как добраться до Олимпийского стадиона в дни открытия и закрытия Исламиады? – ФОТО12:59 Бакинский автовокзал передан на баланс Минтранспорта, связи и высоких технологий12:52 Президент Ильхам Алиев установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде12:48 The Washington Times: Азербайджан зарекомендовал себя как гарант энергетической безопасности Запада12:45 В Азербайджане скончался мужчина, пытавшийся убить бывшую беременную жену12:28 Церемония Открытия Игр Исламской солидарности в Баку – как это будет? - ВИДЕО