Бакинский международный автовокзал выведен из структуры Управления делами Президента Азербайджанской Республики и передан на баланс Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, Бакинский международный автовокзал отныне входит в структуру Минтранспорта, связи и высоких технологий как важная часть транспортной инфраструктуры страны.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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