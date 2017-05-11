Посетивший новый кампус Бакинской высшей школы нефти генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и генеральный секретарь Федерации университетов исламского мира при ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри поделился своими впечатлениями об увиденном.

«Стать первым гостем БВШН после открытия кампуса с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева – большая честь для меня. Во время встречи с главой государства я поздравил его с открытием в Баку современного здания высшего учебного заведения, оснащенного в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Сегодня я хочу поздравить и всех вас, весь коллектив Высшей школы, с этим прекрасным кампусом, посещение которого произвело на меня огромное впечатление. Бакинская высшая школа нефти сегодня – один из самых престижных университетов региона, и я уверен, что открытие нового студенческого городка позволит БВШН привлечь сюда студентов, преподавателей и ученых со всех уголков мира», - сказал он.

Это, по его словам, возможно еще и потому, что нынешний Баку находится в центре внимания международной общественности, а Азербайджан «сегодня является высокоразвитой страной, которая служит моделью успеха для всего мира».

«Те грандиозные изменения, удивительные достижения и стремительное развитие страны, свидетелем которых я стал за последние десять лет, можно назвать уникальными и беспрецедентными. Успех Азербайджана во всех сферах за прошедшее десятилетие – настоящее чудо, которым могут и должны гордиться студенты и сотрудники БВШН.

Хочу пожелать профессорам, студентам, всему коллективу новых успехов и заверить, что Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры и Федерация университетов исламского мира будут и дальше развивать плодотворное сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти, которая, я уверен, станет в недалеком будущем не просто одним из лучших высших учебных заведений в регионе, каким она является уже сейчас, но и крупным международным научно-исследовательским центром, форумом для обмена знаниями и опытом», - подытожил аль-Тувейджри.

Ялчин Алиев, Э.Т.