29-летний житель Гянджи Рамин Гараев скончался в больнице от последствий ножевого ранения, которое он нанес себе после неудавшейся попытки убийства беременной экс-супруги.
Как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Гянджи, Р.Гараев 9 мая нанес ножевое ранение своей бывшей беременной жене - 28-летней Ульвии Алиевой, после чего вспорол себе живот.
Оба пострадавших были доставлены в больницу, где Р.Гараев умер. Ульвия Алиева идет на поправку.
По предварительным данным, у экс-супругов в браке не было детей, а после развода и нового замужества У.Алиева забеременела. Не выдержав этого, ее бывший муж решил убить ее.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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