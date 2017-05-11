29-летний житель Гянджи Рамин Гараев скончался в больнице от последствий ножевого ранения, которое он нанес себе после неудавшейся попытки убийства беременной экс-супруги.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Гянджи, Р.Гараев 9 мая нанес ножевое ранение своей бывшей беременной жене - 28-летней Ульвии Алиевой, после чего вспорол себе живот.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, где Р.Гараев умер. Ульвия Алиева идет на поправку.

По предварительным данным, у экс-супругов в браке не было детей, а после развода и нового замужества У.Алиева забеременела. Не выдержав этого, ее бывший муж решил убить ее.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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