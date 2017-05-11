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Общество
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Лянкяран - в топ-5 курортов СНГ, популярных у российских туристов 11.05.2017 11:55

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные курорты для отдыха российских туристов в странах СНГ летом 2017 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, в первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, вошли курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении.

В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ входят Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь), Лянкяран (Азербайджан) и Севан (Армения).

Рейтинг составлен по данным анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, отдых в Лянкяране российские туристы бронируют в среднем на 7 дней, на озере Иссык-Куль - на 10 дней, на озере Нарочь - на 8 дней, в Боровом - на 12 дней, на озере Севан - на 3 дня.

Туристический бюджет отдыха в Лянкяране составит в среднем $70 в сутки. На курорт приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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