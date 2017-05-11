USD1.7026
EUR1.8508
RUB0.0296
Brent50.51
WTI47.62
Золото2 082.19
S&P 500 Index2 399.63
Nikkei 22519 961.55
Общество

В Баку из-за Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые 11.05.2017 11:10

В поселке Зиря Хазарского района Баку из-за доступа к бесплатному Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, жители поселка Эльмир Гасанов, Алекпер Алиев, Эмин Ализаде и Турал Юсифли собрались под окном дома местного жителя Амида Алиева и пользовались его Интернетом, который не был защищен паролем.

Увидев это из окна, Амид Алиев и его брат Джейхун выразили свое возмущение бесцеремонностью соседей. На этой почве произошел конфликт, завязалась драка, в ходе которой Амид Алиев нанес ножевые ранения Э.Ализаде и А.Алиеву.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

А.Алиев и его брат Джейхун задержаны, по факту начато расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.

105количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Отец осужденного по делу о смерти сына судьи: «Моему Рагиму дали 7 лет тюрьмы, но виновен другой…» – ФОТО – ВИДЕОДизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТОВ Азербайджане значительно похолодаетСамые яркие моменты бакинского уикенда Джанлуки Вакки – ФОТО - ВИДЕОКарен Карапетян: «Армения хочет мира с Азербайджаном на разумных условиях»Посольство Азербайджана о провокации во время шествия «Бессмертного полка» в Москве – ФОТО - ВИДЕОПриступ шизофрении: как армяне танцевали «древний армянский танец» Кочари у стен Рейхстага - ВИДЕОРустам Керимов награжден на конкурсе «San-Remo Junior» - ФОТОНовая машина в обмен на старую: AUDI Баку Центр начинает грандиозную кампанию – ВИДЕОСкончался основатель жанра «дрим-хаус» Роберт Майлз, известный по треку «Children» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 мая11:20 Президент Ильхам Алиев открыл новый мост в Пираллахинском районе - ФОТО11:17 По делу азербайджанских яблок в Армении задержаны четыре человека11:10 В Баку из-за Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые11:06 Samsung Galaxy S8 и S8+ - невероятная степень защиты11:00 Президент Ильхам Алиев открыл после реконструкции улицу Самеда Вургуна в поселке Пираллахи - ФОТО10:55 Стала известна дата свадьбы Лионеля Месси - ФОТО10:51 Официальный курс маната ко всем валютам на 11 мая10:48 «Горячка белая», или О том, как «28 армян разгромили 2 тысячи азербайджанцев»…10:36 Spring mood: улицы Баку становятся ярче с помощью граффити - ВИДЕО10:31 Выборы в Иране: Может ли новый президент сменить курс на сближение с Арменией?10:27 Представитель Еврокомиссии по Восточному партнерству подтвердил участие в бизнес-форуме в Баку10:16 SOS: Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? - ВИДЕО10:10 В Баку прошли учения в связи с IV Играми исламской солидарности – ФОТО09:59 Эммануэль Макрон предложил французам «противоядие» от страха и фанатизма09:55 Сегодня состоится второй полуфинал «Евровидения-2017» - ВИДЕО