В поселке Зиря Хазарского района Баку из-за доступа к бесплатному Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, жители поселка Эльмир Гасанов, Алекпер Алиев, Эмин Ализаде и Турал Юсифли собрались под окном дома местного жителя Амида Алиева и пользовались его Интернетом, который не был защищен паролем.

Увидев это из окна, Амид Алиев и его брат Джейхун выразили свое возмущение бесцеремонностью соседей. На этой почве произошел конфликт, завязалась драка, в ходе которой Амид Алиев нанес ножевые ранения Э.Ализаде и А.Алиеву.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

А.Алиев и его брат Джейхун задержаны, по факту начато расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.