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Общество

Лейла Алиева встретилась с жителями пансионата для инвалидов войны и труда - ФОТО 11.05.2017 23:15

Фонд Гейдара Алиева организовал очередную встречу с жителями пансионата для инвалидов войны и труда, расположенного в бакинском поселке Бильгя.

Во встрече, проходившей за обедом и чаепитием, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Лейла Алиева встретилась с постояльцами пансионата, тепло побеседовала с ними.

Подчеркнув, что Фонд Гейдара Алиева, наряду с нуждающимися в особой заботе детьми, лишенными родительской опеки, постоянно проводит встречи с ветеранами труда и войны и пожилыми людьми, окружает их заботой, жители пансионата отметили, что это имеет важное значение с моральной точки зрения.

Представители Фонда Гейдара Алиева регулярно посещают пансионат для инвалидов войны и труда в поселке Бильгя, интересуются созданными здесь условиями, заботами обитателей, принимают участие в решении их различных проблем. Постоянное внимание также уделяется организации досуга обитателей пансионата.

Нынешняя встреча и программа отдыха, организованные за пределами пансионата, произвели на постояльцев приятное впечатление.

На мероприятии были вручены подарки от имени Фонда Гейдара Алиева.

АЗЕРТАДЖ

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