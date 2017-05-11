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Общество

В Баку прошли учения в связи с IV Играми исламской солидарности – ФОТО 11.05.2017 10:10

В Баку прошли учения, цель которых - проверка готовности транспортной системы столицы к церемониям открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности, которые пройдут, соответственно, 12 и 22 мая.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, в учениях приняли участие 228 автобусов (плюс 90 находились в резерве) с водителями и медицинский персонал. Был проведен техосмотр автобусов, а также пробные экспресс-рейсы с пассажирами к Бакинскому Олимпийскому стадиону от станций метро «Гара Гараев», «Гянджлик» и «20 Января» и в обратном направлении.

«Делается все для того, чтобы участники и зрители соревнований комфортно и беспрепятственно доезжали до стадиона», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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