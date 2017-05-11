Информационное агентство 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого наш репортер Эмиль Насиров задает жителям столицы вопросы на волнующие темы.

Люди с иной сексуальной ориентацией, отличной от привычной для нас гетеросексуальности... Именно они составляют группу населения, которую называют «сексуальное меньшинство». И в различных странах к ним относятся по-разному - от защиты их прав и создания организаций до уголовного наказания.

А как воспринимаются представители сексуальных меньшинств в Азербайджане?

Мы решили задать опрашиваемым следующий вопрос: «Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?»

Ответы респондентов – в нашем видеорепортаже…

Смотрим видео.