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Общество

«Безо всяких претензий и амбиций, у нас будет очень вкусно - «Кофе Хауз» в Баку! - ФОТО - ВИДЕО 11.05.2017 09:48

Лето в Баку обещает быть не только жарким, но и вкусным. Популярная сеть кофеен «Кофе Хауз», успешно развивающаяся с 1999 года и до сегодняшнего дня открывавшая только собственные кафе, начала развиваться и по франшизе.

Первая франшиза на открытие «Кофе Хауз», по словам владельца общей сети, продана в Баку.  О грядущем кофейном прибавлении мы поговорили с гендиректором компании-партнера «Кофе Хауз Азербайджан» Джейхуном Гулиевым.

- Вот уже несколько лет Баку переживает кофейный бум. Культура кофе, успешно соревнуется с чайной. Открытие еще одного кофе-места воспринимается неоднозначно. Кто-то рад, а кому-то – «опять про кофе».

- Давайте по порядку. «Кофе Xауз» сильный, зарекомендовавший себя на международном рынке бренд, и это совсем не кофе-место, а устойчивая философия о вкусной еде, приятном отдыхе и, конечно же, кофе.

- Значит, конкуренция не пугает?

- Напротив, чем больше классных мест в городе, тем лучше. Согласитесь, что люди вправе выбирать лучшее, тем более, азербайджанцев в последнее время все труднее и труднее удивлять.

- А чем собираетесь удивлять, поделитесь.

- Не знаю, известно ли вам, но у компании «Кофе Хауз» свой кофеобжарочный цех. Обжарка кофе – один из главнейших факторов, влияющих на вкусовые характеристики готового напитка. Контроль качества на таком уровне, что кофе, не побоюсь этого слова, будет лучшим. Карта меню настолько обширная,  что желание ходить в ресторан у многих просто отпадет. И еще много чего, нашего с вами времени не хватит все перечислить.

- Несколько лет назад в сети кофеен «Кофе Хауз» был внедрен проект «WOW-сервис», целью которого было выработать новый подход к обслуживанию клиентов, и он оказался ожидаемо успешным. Будет ли эта система применена в Баку?

- Во-первых, хочу особо подчеркнуть, что вкус и сервис будут нашими безусловными приоритетами. На данный момент основной состав сотрудников «Кофе Хауз Азербайджан» проходит тренинги в головном центре сети компании. Целый месяц работники перенимают опыт, учатся анализировать и, уверен, скоро покажут высший класс. Отвечая на ваш вопрос, да, данная система однозначно будет применена в Баку.

- Как я понимаю, акценты уже расставлены?

- Возможно, повторюсь, но основная задача всей нашей команды сделать фразу «...в «Кофе Хауз» очень вкусно...» нарицательной. Мы очень избирательно шли к тому, чтобы и шеф, и пастри-шеф обладали «правильными руками». Отменные завтраки с 8 утра, более 20 видов ароматного «Дабл Капучино», ланчи, сытные ужины, пасты, пиццы, мороженое, а про чизкейк можно заранее писать легенды. Уверен, он станет нашей визитной карточкой, хотя есть еще горячий шоколад и облепиховый чай, например.

- Так вкусно звучит, что самой захотелось попробовать.

А расскажите, какие планы на будущее? Планируете расширяться?

- Безусловно. В течение нескольких лет мы планируем умножать количество наших точек не только в городе, но и за его пределами. Конечно, при полной поддержке наших посетителей, во что мы очень верим.

Гюнай Бакир

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