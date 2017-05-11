В четверг в поселке Масазыр состоялся открытый концерт молодых азербайджанских исполнителей для проживающей здесь общины вынужденных переселенцев из оккупированного Арменией Зангиланского района Азербайджана.

Концерт приурочен ко Дню единой Европы, который символизирует начало европейской интеграции, и включает в себя выступления молодых азербайджанских исполнителей. Организовано мероприятие Делегацией Евросоюза в Азербайджане при поддержке Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Исполнительной власти Зангилана.

«День Европы в этом году совпадает с 60-летием подписания Римского договора, лежащего в основе создания Евросоюза. Это 60-летний юбилей мира, защиты и безопасности в Европе, и мы надеемся, что вскоре мир будет восстановлен и на азербайджанской земле», - говорится в послании главы Делегации ЕС Малены Мард.

Концерту для вынужденных переселенцев в Масазыре предшествовали двухдневные праздничные мероприятия в Лянкяране 6–7 мая. Программа была весьма насыщенной, и включала в себя встречи молодежи с европейскими дипломатами, тематические выставки, показ фильмов, интеллектуальные соревнования среди студентов, языковые классы, вечерний концерт на открытой площадке.

Также была организована живая трансляция из Азербайджанской государственной филармонии в Баку, где 7 мая проходил концерт, посвященный 40-летию со дня смерти легендарной оперной певицы Марии Каллас.

В Делегации ЕС отмечают большой интерес жителей Лянкярана к мероприятиям по случаю Дня Европы, а также поддержку со стороны местных властей.

Решение перенести мероприятия из Баку в Лянкяран в этом году объясняется тем, что с 2018 года здесь начнется реализация нескольких социально-экономических проектов Евросоюза и в Делегации ЕС посчитали целесообразным начать со знакомства лянкяранской публики с Европой и ее культурой.

Первой вехой в процессе европейской интеграции считается принятие 9 мая 1950 года исторического для европейцев документа – декларации Шумана. Тогда глава французской дипломатии Роберт Шуман предложил Германии объединить производство угля и стали двух стран.

Объединение угля и стали – самая первая модель Европейского сообщества – было создано через год, в 1951-м, и объединило шесть стран (Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург).

С целью углубления экономической интеграции 25 марта 1957 года в Риме те же шесть стран положили начало существованию Европейского экономического сообщества, которое было призвано обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капиталов и людей. В 1990-е годы Европейское экономическое сообщество стали именовать просто Европейским сообществом.

Юридически Евросоюз был закреплен Маастрихтским договором 1992 года, который вступил в силу 1 ноября 1993-го.

Сегодня Европейское сообщество, или Евросоюз, объединяет 28 стран и насчитывает 500 млн. человек. ЕС – сторонник общих европейских ценностей и демократических стандартов, ведущий торговый партнер для многих стран мира, включая Азербайджан.

Елена Остапенко, И.А.