Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу Рагима Керимова, осужденного за ДТП в мае 2016 года, в результате которого скончался 19-летний Руфат Аллахвердиев.

Как сообщили 1news.az в суде, на заседании под председательством судьи Афлатуна Гасымова жалоба была отклонена, вынесенный Р.Керимову приговор – 7 лет лишения свободы - оставлен в силе.

Отец осужденного Р.Керимова – Юзасиф Керимов – комментируя 1news.az решение суда, заявил, что продолжит защищать невиновного сына и подаст жалобу на приговор в Верховный суд Азербайджана.

Напомним, что ДТП произошло на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку, у перекрестка с улицей Ази Асланова (возле Киноцентра «Низами»). Пострадавший Руфат Аллахвердиев был доставлен в Центральную клиническую больницу, где скончался 12 мая.

Отметим, что покойный 19-летний Р.Аллахвердиев являлся студентом Университета «АДА». Он - сын судьи Бакинского военного суда, бывшего судьи Тертерского военного суда и Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльбека Аллахвердиева.

В свою очередь, осужденный Р.Керимов – сын бывшего главврача Центральной клинической больницы Юзасифа Керимова, который заявил 1news.az, что его сын невиновен в ДТП.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото - погибший Руфат Аллахвердиев, его отец, судья Эльбек Аллахвердиев, и подсудимый Рагим Керимов

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