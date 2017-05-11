USD1.7026
EUR1.8508
RUB0.0296
Brent50.51
WTI47.62
Золото2 082.19
S&P 500 Index2 399.63
Nikkei 22519 961.55
Общество

Апелляционный суд отклонил жалобу осужденного по делу о смерти сына судьи – ФОТО 11.05.2017 17:45

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу Рагима Керимова, осужденного за ДТП в мае 2016 года, в результате которого скончался 19-летний Руфат Аллахвердиев.

Как сообщили 1news.az в суде, на заседании под председательством судьи Афлатуна Гасымова жалоба была отклонена, вынесенный Р.Керимову приговор – 7 лет лишения свободы - оставлен в силе.

Отец осужденного Р.Керимова – Юзасиф Керимов – комментируя 1news.az решение суда, заявил, что продолжит защищать невиновного сына и подаст жалобу на приговор в Верховный суд Азербайджана.

Напомним, что ДТП произошло на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку, у перекрестка с улицей Ази Асланова (возле Киноцентра «Низами»). Пострадавший Руфат Аллахвердиев был доставлен в Центральную клиническую больницу, где скончался 12 мая.

Отметим, что покойный 19-летний Р.Аллахвердиев являлся студентом Университета «АДА». Он - сын судьи Бакинского военного суда, бывшего судьи Тертерского военного суда и Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльбека Аллахвердиева.

В свою очередь, осужденный Р.Керимов – сын бывшего главврача Центральной клинической больницы Юзасифа Керимова, который заявил 1news.az, что его сын невиновен в ДТП.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото - погибший Руфат Аллахвердиев, его отец, судья Эльбек Аллахвердиев, и подсудимый Рагим Керимов

Читайте по теме:

В Баку вынесен приговор водителю, сбившему сына судьи на тротуаре - ФОТО

Отец осужденного по делу о смерти сына судьи: «Моему Рагиму дали 7 лет тюрьмы, но виновен другой…» – ФОТО – ВИДЕО

1147количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Торрес VS Роналду: как оскорбляли друг друга футболисты во время вчерашней перепалки? – ВИДЕОSOS: Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? - ВИДЕОВ Баку из-за Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненыеВ Азербайджане произошло землетрясение, которое ощутили в нескольких районах - КАРТА – ОБНОВЛЕНОГраждане Азербайджана со следующего года смогут ездить в некоторые страны лишь с удостоверением личностиПрезидент Ильхам Алиев открыл новый мост в Пираллахинском районе - ФОТОВ Азербайджане скончался мужчина, пытавшийся убить бывшую беременную женуУголок ливанской кухни в Ичери шехер: спешите насладиться экзотическим вкусом – ФОТОАзербайджанский студент в Германии пресек армянскую провокацию о принадлежности Нагорного Карабаха АрменииВ связи с Исламиадой изменяются пути следования и время работы свыше 30 автобусных маршрутов – СПИСОК

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 мая18:35 Азербайджан, Грузия и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве18:22 Для урегулирования карабахского конфликта необходимо безоговорочное и полное освобождение оккупированных территорий - Эльмар Мамедъяров17:56 СМИ: Карабахские марионетки переносят «столицу» в Шушу17:45 Апелляционный суд отклонил жалобу осужденного по делу о смерти сына судьи – ФОТО17:37 Полад Бюльбюльоглу обратился в МИД РФ в связи с армянской провокацией в День Победы17:26 Главный педиатр: В Азербайджане частные медучреждения намеренно способствуют кормлению младенцев смесями17:20 С успехом завершился первый Бакинский Шопинг Фестиваль17:15 Азербайджанская штангистка, находящаяся на 8-м месяце беременности, исключена из сборной17:08 Путин подписал указ против анонимности в Интернете17:00 Грандиозные скидки в 50% на всю продукцию в шоуруме Collezione İtalia – ФОТО16:45 Безвизовый режим ЕС с Украиной может вступить в силу уже в июне16:43 Азербайджанский студент в Германии пресек армянскую провокацию о принадлежности Нагорного Карабаха Армении16:33 В Баку создано свыше 10 современных остановок такси – ФОТО16:25 В связи с Исламиадой изменяются пути следования и время работы свыше 30 автобусных маршрутов – СПИСОК16:18 В России расстреляли армян из-за 17 долларов