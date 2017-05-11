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Общество

Главный педиатр: В Азербайджане частные медучреждения намеренно способствуют кормлению младенцев смесями 11.05.2017 17:26

В Азербайджане частные медучреждения заключают контракты с различными компаниями, реализующими смеси для искусственного вскармливания новорожденных, и намеренно  способствуют кормлению младенцев смесями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил директор Института педиатрии, главный педиатр республики Насиб Гулиев.

По его словам, надо постараться пресечь это нарушение прав детей.

«В роддомах не должно быть фактов продажи таких смесей. В госмедучреждениях мы этого не наблюдаем, а вот в частных подобные факты встречаются. Общество должно протестовать против этого, так как фирмы-реализаторы, люди, занимающиеся продажей смесей, готовы на все», - подчеркнул Н.Гулиев.

Отметим, что в Азербайджане лишь 48-52% детей возрастом до одного года питаются материнским молоком.

Тимур Рзаев

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