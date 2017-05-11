Вчера подошел к концу первый в истории Азербайджана шопинг фестиваль. Бакинский Шопинг Фестиваль, который проходил с 10 апреля по 10 мая, превзошел все ожидания.

Проект, претворенный в жизнь профессиональной командой Бюро Конгрессов Азербайджана при Министерстве культуры и туризма Азербайджанской Республики в сотрудничестве с соответствующими государственными органами, частным сектором и добровольцами, был встречен с интересом в нашей стране и международном сообществе.

По словам министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Бакинский Шопинг Фестиваль вызвал большой ажиотаж на мировом рынке туризма. Министр высоко оценил активное участие в фестивале не только туристов, но и местных граждан. Согласно заключению местных и иностранных специалистов, данная инициатива послужила важным шагом для укрепления в регионе лидерства в этой сфере. Впервые в мировой практике возможностями шопинг фестиваля смогли воспользоваться и туристы, и местное население.

Отметим, что магазинами-участниками фестиваля были проведены многочисленные кампании, объявлены скидки от 30 до 70%. Кроме того, специальная программа по возврату НДС, представленная гражданам Азербайджана и туристам, была встречена с большим восторгом всеми покупателями.

Если система Tax Free для иностранных граждан применялась при покупках на сумму более 300 манатов, то во время фестиваля она была снижена до 100 манатов. С другой стороны, во время фестиваля туристы могли получить Tax Free не в аэропорту, как обычно, а в городе. Вместе с тем впервые в мире местное население смогло воспользоваться возможностью возврата НДС.

В течение всего фестиваля ежедневно организовывались различные художественные и развлекательные мероприятия. Множество развлекательных программ, воспринятых с большим интересом туристами и жителями города, было организовано в торговых центрах столицы и особенно привлекательном для туристов Ичери шехере. С большим интересом были встречены выступления почетных гостей Бакинского Шопинг Фестиваля – звезд мировой величины Джанлуки Вакки и Веры Брежневой, а также других деятелей искусства.

Фестиваль находился в центре внимания не только местных медиа, но и международного сообщества и иностранных СМИ. Можно с уверенностью сказать, что Бакинский Шопинг Фестиваль превратился в своеобразный бренд, а также был сделан важный шаг для превращения фестиваля в традицию.

Отметим, что, как и ожидалось, фестиваль, начавшийся с таким успехом, в очередной раз будет проведен в конце этого года. Об этом мы сообщим в ближайшее время. Всех желающих хорошо отдохнуть и с пользой провести время приглашаем следить за сайтом www.bakushopfest.com, где будет объявлено о дате следующего фестиваля.

Бюро Конгрессов Азербайджана благодарит каждого, кто оказал поддержку в организации первого фестиваля, и желает участникам фестиваля новых успехов.