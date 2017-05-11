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Общество

В Баку создано свыше 10 современных остановок такси – ФОТО 11.05.2017 16:33

Бакинское транспортное агентство паспортизировало 79 остановок такси в столице.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, они будут обустроены по единому стандарту, работа в этом направлении уже ведется.

«В рамках этого процесса 11 остановок такси в Баку обустроены по современным стандартам, обозначены разметкой и знаками, огорожены поручнями», - отметил М.Агаев, подчеркнув, что на остановках установлены и пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями и детей.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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