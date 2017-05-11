Стала известна дата сдачи в эксплуатацию второго здания для азербайджанских журналистов, построенного на дороге Новый Сальян на территории Сабаильского района города Баку.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развитию средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли сообщил АПА, что квартиры второго здания будут переданы журналистам 22 июля этого года – в День национальной прессы.

17-этажное здание состоит из 3-х подъездов и 255 квартир.

Построенное для журналистов первое здание было сдано в эксплуатацию 22 июля 2013 года.