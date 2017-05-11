Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.
Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в среду, 10 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 33 784 квадратных метра территории села и подъездных дорог к нему (из них 2 287 – саперами агентства, 13 000 – механическим способом, 18 500 – с помощью поисковых собак).
В ходе работ были обнаружены 1254 осколка, две противотанковые мины марки ТМ-57 и противопехотная мина марки ОЗМ-72.
В целом за последние 78 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 40 неразорвавшихся боеприпасов, 10 противопехотных мин марки ОЗМ-72 и 23 противотанковые мины марки ТМ-57, а также 51 взрыватель к минам марки ТМ-57.
В результате очищено 2 млн 668 тысяч 294 квадратных метров территории села.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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