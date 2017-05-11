12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дождь, ветер северо-западный, порывистый.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра на Абшероне температура воздуха ночью составит от +12 до +15, днем - от +18 до +21 градуса. Непосредственно в столице ночью – от +13 до +15, днем – от +19 до +21 градуса.

Атмосферное давление повысится с 760 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 85-95%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные. Ночью и утром местами туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха составит ночью от +11 до +16, днем – от +19 до +23 градусов. В горах ночью – от +4 до +9, днем – от +10 до +15 градусов.

Ялчин Алиев, Э.Т.