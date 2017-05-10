В рамках летней экзаменационной сессии в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) экзамены для студентов старших курсов, обучающихся по специальностям «Инженер по нефти и газу» и «Инженер-химик», принимают профессора и сотрудники британского Университета Хериота-Ватта (УХВ).

По сообщению пресс-службы БВШН, экзаменационные вопросы составляются на основе тех, что разрабатывают в британском университете, а сами экзамены проводятся на основе учебной программы УХВ и одновременно с экзаменами в университете Хериота-Ватта с учетом разницы в часовых поясах, что позволяет предотвратить возможные попытки студентов двух вузов обмениваться ответами на экзаменационные вопросы с помощью электронных ресурсов.

Находящаяся в БВШН делегация представителей университета Хериота-Ватта, в которую входят гендиректор Института нефтегазовой инженерии, профессор Джон Форд, профессор департамента машиностроения, технологического проектирования и энергетики Института технических и естественных наук (ТЕН) Грэйм Уайт, менеджер по обучению и преподаванию отдела поддержки студентов ТЕН Патриция Дункан и сотрудница этого отдела, координатор проекта сотрудничества с БВШН Ирен Фокс, принимает участие в организации экзаменов в Высшей школе и контроле за их проведением. После экзаменов письменные ответы студентов через службу быстрой почты отправляются в Университет Хериота-Ватта в Эдинбург, что обеспечивает прозрачность и объективность не только самого экзаменационного процесса, но и результатов оценки работ.

Соответствующий приказ об организации в Высшей школе летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года был подписан ректором БВШН Эльмаром Гасымовым. Экзамены с участием британских преподавателей и сотрудников Университета Хериота-Ватта продлятся до 16 мая.

Ялчин Алиев, Э.Т.