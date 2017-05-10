10 мая исполняется 94-я годовщина со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Начиная с 2004 года, каждый год, 10 мая Исполнительной властью города Баку проводится ряд мероприятий, посвященных дню рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Основной частью этих мероприятий является «Праздник цветов», который будет проводиться в этом году в измененном формате.

Гениальной личности Гейдара Алиева принадлежит исключительное место в истории азербайджанской государственности. Как яркий носитель идеологии азербайджанства, Гейдар Алиев благодаря своей мудрой политике, непоколебимым убеждениям и исторической дальновидности добился реализации идеи национальной государственности, построения современного Азербайджанского государства и воплощения в жизнь мечты нашего народа о независимости. Именно в результате деятельности Гейдара Алиева Азербайджан, используя свой геостратегический, экономический и культурный потенциал, начал играть роль надежного моста между Востоком и Западом, стал одной из самых динамично развивающихся стран мира.

Строительство современного демократического, правового и светского государства, становление гражданского общества, возвращение к национально-духовным ценностям и развитие науки, образования и культуры в Азербайджане навечно связаны с именем Гейдара Алиева. Принятие основного закона нашей страны – Конституции, закрепление принципа разделения властей, приведение правовых норм и законодательной базы в соответствие с международными стандартами, утверждение современных способов управления и формирование соответствующих государственных структур являются составными частями широкомасштабной созидательной программы, реализованной под руководством Гейдара Алиева.

Превращение Азербайджана в страну, добывающую и экспортирующую нефть и газ в мировом масштабе, успешное осуществление национальной нефтяной стратегии, заключение контрактов с ведущими нефтяными компаниями зарубежных государств, создание соответствующей современным требованиям инфраструктуры нефтяной промышленности, диверсифицированная транспортировка нефти посредством трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса и Баку-Новороссийск являются непосредственно заслугами Гейдара Алиева.

Успешная интеграция в мировую экономику, экономическая либерализация внутри страны, повышение нашего кредитного рейтинга, высокий уровень конкурентоспособности нашей экономики, увеличение с каждым годом бюджета и валютных резервов служат наглядным свидетельством стабильности экономики, построенной Гейдаром Алиевым начиная с 1993 года на основе новых принципов. Успешное развитие в Азербайджане ненефтяного сектора также является логическим результатом дальновидности Гейдара Алиева.

Передачей земли в частную собственность Гейдар Алиев, смелые решения которого не имеют аналогов на постсоветском пространстве, обеспечил продовольственную безопасность нашей страны. Успешная деятельность сегодня различных сельскохозяйственных комплексов является ярким проявлением его аграрной политики.

Мудрая политика великого лидера, которую он начал осуществлять в свое время открытием военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, пройдя этапы формирования нашей национальной армии и создания Вооруженных сил Азербайджана, привела к тому, что они стали ведущей военной силой на Южном Кавказе.

Неоспорима роль личности Гейдара Алиева в применении нашего родного языка как государственного, расширении его возможностей и оценке как самого большого достояния азербайджанского народа. Представление мировой общественности азербайджанской культуры и нашего богатого исторического наследия является одной из неоценимых заслуг Гейдара Алиева. Проведение на уровне ЮНЕСКО 500-летнего юбилея Мухаммеда Физули и 1300-летнего юбилея эпоса «Деде Горгуд», служа пропаганде азербайджанской культуры, способствовало утверждению новых форм сотрудничества с международной культурной общественностью.

Под руководством Гейдара Алиева был определен основанный на национальных интересах и учитывающий политические перспективы внешнеполитический курс, налажены взаимоотношения с ведущими государствами мира и международными организациями. Его успешная внешняя политика способствовала росту в международном масштабе авторитета нашей страны, воспринимаемой в качестве надежного партнера, ее популяризации как реформаторского и инициативного государства. Благодаря решительным шагам Гейдара Алиева на международной арене сформировалась активная позиция нашей дипломатии, изменилось отношение мировой общественности к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, в который Азербайджан был вовлечен насильно, суверенитет, территориальная целостность нашей страны и неприкосновенность ее границ нашли свое отражение во всех международных нормативно-правовых документах.

Гейдар Алиев добился признания в мире нашей страны, являющейся важным центром Великого Шелкового пути и расположенной на стыке культур и цивилизаций, как пространства толерантности и терпимости. Его зарубежные визиты, встречи с политическими, общественными и религиозными деятелями служили формированию нового имиджа нашей страны.

Слова общенационального лидера нашего народа «Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец», являясь лозунгом азербайджанцев всего мира, стали краеугольным камнем солидарности наших соотечественников. Благодаря последовательной и целенаправленной политике, проводимой Гейдаром Алиевым в годы руководства независимой Азербайджанской Республикой, сформировалась и развилась азербайджанская диаспора, продемонстрировавшая тесную связь со своей исторической Родиной. То, что сегодня азербайджанцы, проживающие в разных уголках мира, считают Азербайджанскую Республику своей Родиной, воспринимают ее как храм национального духа, национально-духовных ценностей и национальной культуры и сплотились вокруг идеи азербайджанства, является именно результатом деятельности Гейдара Алиева.

Оценка Гейдаром Алиевым кровавого 20 Января как военной, политической и моральной агрессии в отношении нашего народа, ставшей продолжением трагедий, учиненных тоталитаризмом против Азербайджана в ХХ веке, явилась воплощением в новых политических условиях политической идеологии и высокого патриотизма, которым он был привержен на протяжении всей своей жизни. 15 июня 1993 года – день прихода Гейдара Алиева к власти по настойчивому требованию народа в период, когда существовавший в первые годы нашей независимости политический, экономический и социальный кризис довел Азербайджан до грани гражданской войны, вошел в нашу историю как День спасения. Это спасение за короткое время проявило себя не только в политике, но и в экономике, образовании, культуре и повседневной реальной жизни людей.

За короткое время Гейдар Алиев сумел превратить Азербайджан, который столкнулся лицом к лицу с терпящей спад экономикой, стремительно растущей инфляцией, безработицей, атмосферой безнадежности и другими негативными явлениями, в страну, вставшую на путь экономического и культурного подъема, открытую для зарубежных инвестиций и присоединившуюся к крупным международным проектам. Экономическая политика построенного Гейдаром Алиевым государства, постоянно держа в центре внимания социальную защиту населения, характеризовалась социальной направленностью. Сегодня Азербайджан является страной, где построены основы влиятельного гражданского общества, свободно действуют различные политические партии, без цензуры издаются сотни газет и журналов, а также транслируются многочисленные частные телеканалы и стремительно растет число пользователей интернет-сети.

Своим политическим гением Гейдар Алиев определил современный облик Азербайджана и оставил неизгладимый след в судьбе нашего народа. Огромные успехи, достигнутые благодаря его политике - налицо. Эти успехи нашли свое отражение в постоянно меняющемся облике нашей столицы, стремительной модернизации городов и районов, экономике и науке, образовании, культуре и здравоохранении, а также в нашей общественно-политической жизни.

Сегодня Азербайджан, архитектором которого является Гейдар Алиев, напоминает большую строительную площадку. Возводятся сотни промышленных и инфраструктурных объектов, школы, больницы, спортивные сооружения, жилые дома, административные здания и другие строения, прокладываются дороги. Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», отражая наши дальнейшие планы, вновь подтверждает, что широкомасштабные программы Гейдара Алиева, обеспечивающие и сегодня продолжительный прогресс страны, служат постоянному улучшению социально-экономического положения нашего народа.

1news.az