Накануне памятных дат 8–9 мая, которые Генассамблея провозгласила Днями памяти и примирения, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка, посвященная памятникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В экспозицию вошли изображения знаменитых мемориалов и скульптур из девяти республик бывшего Советского Союза, вставших вместе с другими на борьбу с фашистскими захватчиками - России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии выставки, напомнил, что историческая победа во Второй мировой войне сформировала предпосылки для создания ООН, призванной избавить грядущие поколения от ужасов войны.

«В то время, когда в мире бушует столько вооруженных конфликтов, каждый из нас должен приложить все силы, чтобы остановить войны и не допустить новых...» – подчеркнул глава ООН.

Признавая, что государства-члены ООН могут иметь свои дни празднования победы, Ассамблея в ноябре 2004 года предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно отмечать 8–9 мая как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Елена Остапенко, Э.Т.