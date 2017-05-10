В Германии прошли мероприятия, посвященные 200-летию основания немецких поселений в Азербайджане - ФОТО

Мероприятия, посвященные 200-летию основания немецких поселений в Азербайджане, прошли в германском городе Ройтлинген.

По сообщению посольства Азербайджана в Германии, сначала состоялось собрание немцев, чьи предки некогда поселились на Южном Кавказе, в основном на территории Гейгельского района Азербайджана. На мероприятии была обсуждена работа по сохранению немецкого наследия в Азербайджане, подчеркивалось, что Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О подготовке Плана мероприятий, связанных с 200-летием основания немецких поселений в Азербайджане».

Затем в городском краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Затерянные следы. Швабское переселение на Кавказ 1817», прошла научная конференция. На мероприятии выступили мэр Ройтлингена Роберт Хан, спикер нынешних поколений хеленендорфских (Гейгель) немцев Гизела Распер, директор краеведческого музея Вернер Штробеле, руководитель кафедры «Азербайджанской истории» Гумбольдтского Университета Берлина, профессор Ева-Мария Аух.

Ялчин Алиев, Э.Т.