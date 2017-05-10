10 мая азербайджанцы Санкт-Петербурга собрались на Гороховой улице, дом 6 - у памятной доски, установленной в честь выдающегося политического и государственного деятеля, великого лидера Гейдара Алиева.

В этом доме располагалась высшая школа МГБ СССР, где в 1949-1950 годах учился Гейдар Алиев.

В день 94-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа собравшиеся возложили цветы к барельефу Гейдара Алиева.

Выступивший на церемонии генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов подробно проинформировал участников о жизни и деятельности великого азербайджанца Гейдара Алиева.

На мероприятии также выступили председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев, заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса в этой организации Айдын Джафаров, председатель общества «Национально-культурное объединение друзей азербайджанцев «Нахчыван» Идрис Гахраманов.

АЗЕРТАДЖ