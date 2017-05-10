Посольство Азербайджана в США провело в Вашингтоне Праздник цветов - ФОТО

Посольство Азербайджана в США по случаю 94-й годовщины общенационального лидера Гейдара Алиева провело в Вашингтоне Праздник цветов.

По сообщению пресс-службы дипмиссии, в мероприятии, проведенном во дворе посольства, приняли участие сотрудники посольства и проживающие в США соотечественники.

Выступивший на мероприятии посол Элин Сулейманов поделился воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, о принятых общенациональным лидером судьбоносных решениях и предпринятых шагах, в том числе в направлении расширения и укрепления двусторонних отношений с США.

Он подчеркнул, что благодаря решительной политике нынешнего Президента Ильхама Алиева, азербайджанская государственность еще больше укрепилась, авторитет страны в мире еще более возрос.

Э.Сулейманов отметил, что здание, в котором располагается посольство Азербайджана, было приобретено по решению Гейдара Алиева и стало первым имуществом независимого Азербайджана, приобретенным за рубежом для дипломатической деятельности. Дипломат подчеркнул, что в связи с 94-летием Гейдара Алиева посольство торжественно отмечает День цветов, и вокруг дипмиссии будут посажены разные цветы. Отметив, что цветы дарят людям хорошее настроение, он сказал, что их посадка является своего рода творческой работой.

Затем участники мероприятия посадили на территории посольства разные цветы.

Ялчин Алиев, Э.Т.