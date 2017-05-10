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Общество

Уголок ливанской кухни в Ичери шехер: спешите насладиться экзотическим вкусом – ФОТО 10.05.2017 19:25

Сегодня последний день, когда любители экзотической кухни имеют возможность испробовать необычные блюда известного заведения быстрого питания «Middle East», расположившего свой стенд на территории Ичери шехер в рамках Бакинского шоппинг-фестиваля.

Если вы никогда не пробовали ливанскую кухню, вам непременно стоит продегустировать это бесподобное сочетание свежих и готовых овощей, мяса и курицы, ароматных приправ, тончайших лепешек пита и нежнейшего хлеба, тандем которых подарит вам настоящий гастрономический оргазм.

Отметим, что «Middle East» - это заведение формата fast fine или fast casual, иными словами, здесь практикуется новаторский подход к фастфуду, когда довольно витиеватые авторские рецепты преподносятся клиенту в простой, понятной форме по очень доступным ценам и главное – без потери качества.

Вы определенно не останетесь равнодушными к фахитосу, который подается здесь в особой свежевыпеченной булке, щедро заправленному разнообразными соусами, к шаурме из отборных и сочных кусков телятины или курицы, нежнейшему хумусу, который подается в нехарактерной для заведений быстрого питания изысканной манере, салату табуле, хрустящим пирожкам самбусикам и большому количеству других лакомств ливанской кухни. Учитывая, что шеф-повар «Middle East» прибыл прямиком из Ливана, предлагаемые вам лакомства будут приготовлены с любовью и знанием всех тонкостей ливанской кухни.

Также отметим, что все заказанные блюда готовятся прямо у вас на глазах, вследствие чего не возникает сомнений в гигиеничности и чистоте. Если сегодня будете в Старом городе, не упустите возможность отведать эти восхитительные блюда, и все вкусовые рецепторы скажут вам: спасибо.

Лейла Мамедова

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