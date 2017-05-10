10 мая вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр талассемии.

Как сообщает Азертадж, министр здравоохранения Огтай Ширалиев предоставил информацию о деятельности Центра талассемии, построенного в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Во имя жизни без талассемии».

Отмечалось, что Центр талассемии, сданный в пользование с 2009 года, является учреждением здравоохранения, представляющим важное значение с точки зрения как медицинской, так и моральной поддержки людям, страдающим от этого заболевания.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побеседовала с детьми, проходящими лечение в центре, поинтересовалась ходом их лечения.

От имени Фонда Гейдара Алиева детям, страдающим остеопорозом, были предоставлены лекарственные препараты.

До апреля текущего года на диспансерский учет в Центре талассемии были взяты 2959 человек, которые, в зависимости от стадии болезни, проходят лечение и обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами.

Лейла Алиева поинтересовалась ключевыми моментами последующей деятельности центра, отметила, что Фонд придает большое значение вопросам здравоохранения, в особенности, здоровья детей.

Ф.Багирова