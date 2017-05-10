AUDI Баку Центр начинает грандиозную кампанию, в ходе которой владелец, сдав нынешнюю машину, взамен получает возможность приобрести и стать обладателем нового AUDİ Q7 2017 года выпуска на эксклюзивных бартерных условиях.

В кампанию включены как двухлитровые «2.0», так и трехлитровые «3.0» версии модели Q7. Согласно условиям бартера, приобретая машину по рыночной цене, AUDI Баку Центр избавляет клиента от потери времени и лишних хлопот по самостоятельной продаже автомобиля.

2.0 TFSI - 252 ps tiptronic quattro, 0-100 - 6.9 сек

3.0 TFSI - 333 ps tiptronic quattro, 0-100 - 6.1 сек

Получить более подробную информацию о кампании, можно по номеру: 0505700077 или на web www.audi.az либо в Facebook.com/AudiAzerbaijan и Instagram.com/audi.azerbaijan

Адрес European Cars Ltd: Азербайджан, Баку, проспект Бабека, 43А.

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