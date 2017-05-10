Продлен путь следования автобусов маршрутов №№2 и 96, которые с сегодняшнего дня доезжают до Бакинского стрелкового центра.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, это сделано для того, чтобы участники и зрители проводимых в центре соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности могли удобно и беспрепятственно доезжать до Стрелкового центра.

«Кроме того, в ночь с 10 на 11 мая (со среды на четверг) транспортный хаб у станции метро «Кероглу» будет работать до 2-х часов ночи, чтобы обслужить волонтеров и технический персонал Бакинского олимпийского стадиона, где завершается подготовка к церемонии открытия IV Игр исламской солидарности», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.