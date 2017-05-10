Всех мам, которые желают, чтобы их дети добились успеха в жизни, чувствуют в своем малыше талант и хотят его развить, непременно заинтересует тренинг под названием «Руководство для мам: Как воспитать лидера», который впервые пройдет в Баку.

Дипломированные психологи Центра психологии Green Line Эльнара Шахбаззаде, Эмилия Тагиева и Шамс Абдуллаева расскажут о том:

1. ​Как развить лидерские качества у ребенка.

2.​ Выявить черты настоящего лидера.

3. ​Стоит ли воспитывать лидера.

5. Как передать ребенку опыт лидерства.

6. Как управлять своими эмоциями.

Рекомендуется приходить без детишек, чтобы полностью посвятить время приобретению полезных знаний.

Цена - 15 манатов, в нее входят 3-часовой трейнинг и кофе-брейк.

Для приобретения билетов и по остальным вопросам необходимо позвонить по номеру 055 228 80 02.

Уверены, что после прохождения тренинга любая мама будет смотреть на своего ребенка совершенно по-другому.

Более подробную информацию можно получить на https://www.facebook.com/events/1288059414634552/

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