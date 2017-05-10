Всех мам, которые желают, чтобы их дети добились успеха в жизни, чувствуют в своем малыше талант и хотят его развить, непременно заинтересует тренинг под названием «Руководство для мам: Как воспитать лидера», который впервые пройдет в Баку.
Дипломированные психологи Центра психологии Green Line Эльнара Шахбаззаде, Эмилия Тагиева и Шамс Абдуллаева расскажут о том:
1. Как развить лидерские качества у ребенка.
2. Выявить черты настоящего лидера.
3. Стоит ли воспитывать лидера.
5. Как передать ребенку опыт лидерства.
6. Как управлять своими эмоциями.
Рекомендуется приходить без детишек, чтобы полностью посвятить время приобретению полезных знаний.
Цена - 15 манатов, в нее входят 3-часовой трейнинг и кофе-брейк.
Для приобретения билетов и по остальным вопросам необходимо позвонить по номеру 055 228 80 02.
Уверены, что после прохождения тренинга любая мама будет смотреть на своего ребенка совершенно по-другому.
Более подробную информацию можно получить на https://www.facebook.com/events/1288059414634552/
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