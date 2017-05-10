Социологи относят профессию учителя в группу профессий, входящих в интеракцию «человек – человек».

То есть рабочим объектом учителя является человек. Так же как специалист, не знающий свойств золота, не может стать хорошим ювелиром, так и человек, не знающий особенностей личности (в нашем случае ученика) не может стать хорошим учителем. Однако сегодня одно лишь знание детской психологии не является достаточным условием для того, чтобы стать успешным учителем. Вызывают интерес в данном контексте и на некоторые данные «Теории поколений».

Согласно этой теории, представленной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом мировой научной общественности в 1991 году, в течение последнего столетия поколения людей с большой скоростью (с интервалом в 20-25 лет) сменяют друг друга. Родившуюся в определённом промежутке времени (максимально принято считать 30 лет) группу людей, отличающуюся от предыдущих поколений парадигмой сознания и социально-технологическими навыками, обозначают термином «поколение». Каждое новое поколение удивляет предшествующее присущими ему особенностями. Например, родившиеся в 1965-1979 годах люди, условно называемые поколением Х (икс), отличались отличаются политической индифферентностью, недовольством любым правительством, высоким количеством семейных разводов. В данный период для карьерных перспектив были востребованы глубокие академические и интеллектуальные знания. Поколение Y (игрек) (иногда его называют миллениалами) - это люди, родившиеся в 1980-2000 годах. Представители этого поколения отличаются более высокими технологическими знаниями и умениями, открытостью к новизне и образованию. И, наконец, поколение Z (зет), родившееся после 2000 года. По мнению учёных, впервые за всю историю люди в столь радикально высокой степени отличаются от своих предков. Поколение Z называют по-разному - центениалы, домоседы, молчаливое поколение, поколение «ЯЯЯ», цифровые люди. Они активно пользуются электронными инструментами. То, что мы (поколения X и Y) называем инновацией, для них является обычной реальностью. Эти люди, в прямом смысле этого слова, являются первыми «цифровыми людьми». Они - поколение, родившееся в эпоху глобализации и постмодернизма. Поколение Z интересуется естественными науками и технологиями. Предполагается, что его представители большей частью будут заниматься инженерией, биоинженерией, робототехникой, а также искусством.

Дети, родившиеся в 2000 году, учатся сейчас в 11-м классе. Следовательно, все наши сегодняшние ученики являются представителями поколения Z, а их родители и учителя относятся к поколению X и Y. Учёные дали им меткое определение - они называют родителей поколения Z «цифровыми иммигрантами» (ведь когда они были детьми, такого технологического инструментария не было). Странно, не так ли? «Иммигранты» (поколения X и Y) учат быть успешными в «цифровом мире» представителей поколения Z, уже являющихся полноправными «гражданами» цифрового мира.

Сегодняшние ученики – первое поколение, родившееся в эпоху Интернета. Они с большим трудом представляют себе мир без электронных средств, буквально на каждом шагу умело используют электронные приложения. Поколение Z не разделяет мир на две части - виртуальную и реальную. В их представлении оба этих мира существуют в полной гармонии. Представителя этого поколения, живущего в мультикультурной среде, не интересует, кем является его собеседник (где родился? как выглядит?). Считается, что это будет самое терпимое и миролюбивое поколение, однако его отрицательной особенностью является слабо выраженное умение сконцентрироваться. Средний показатель сконцентрированности внимания на одном объекте у них равен 8 секундам. Они с трудом воспринимают большой объём информации, однако при получении информации частично, небольшими порциями стресса не испытывают. Они лучше воспринимают текст, сопровождаемый условными знаками, картинками, символами. Среди детей поколения Z широко распространены синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ). По этой причине поколение Z предпочитает видеть, но не читать. Ученики за минимальный отрезок времени хотят получить максимум информации. Но почему же они так невнимательны? Неужели они глупее нас? Конечно же, нет. Поколение Z выросло, что называется, плечом к плечу с технологиями – для них обучение с использованием гиперлинков гораздо более приемлемо и удобно. С другой стороны, они склонны глобально мыслить. В три касания они могут получить информацию со всего мира. Поколение Z склонно делать открытия, проводить исследования, создавать проекты. Несмотря на то, что представителям этого поколения трудно сконцентрироваться, они готовы быстро принимать решения. Они не любят возвращаться к одному и тому же вопросу, предпочитают видеть всё своими глазами. Эти подростки прекрасно понимают, по каким законам живет информация. Всё это, на первый взгляд, может показаться незначительным, однако не стоит забывать - кто управляет информацией, тот управляет ситуацией.

Основная мысль, которую нам хотелось бы подчеркнуть в данной статье, заключается в том, что поколение Z не хуже и не глупее поколений Х и Y, а попросту оно ОТЛИЧНО от нас. Но тогда, как же нам работать с этим ДРУГИМ поколением? В этой связи хочется дать некоторые рекомендации.

Прежде всего, любую информацию следует по возможности визуализировать. Наглядность - главное условие. С каким бы мастерством мы ни рассказывали о малом и большом кровообращении, двухминутный ролик даст гораздо больший эффект. Или же, если хотите узнать мнение учеников по какому-либо вопросу, иногда можете предложить им показать пантомиму либо «застывшую сцену». Вас удивят активное вовлечение учеников в процесс и результаты коллективной мыслительной деятельности.

Во-вторых, всё надо делать очень быстро. Процесс урока должен быть более динамичным и живым, чем мы привыкли видеть. Монотонная речь учителя и медленное расхаживание по классу - факторы, выводящие из равновесия поколение Z. Учитель, входящий в класс и медленно произносящий слова «Здра-а-а-вствуйте де-е-ети», в ту же минуту «теряет» этих самых детей. Если дети его не понимают, и без того неторопливо говорящий учитель, вместо того чтобы перейти на ещё более медленный темп объяснения, должен ускорить свою речь. Проверьте, получиться, точно! Потому что поколение Z лучше воспринимает быструю информацию (вспомните мультфильмы для детей, как быстро там события сменяют друг друга, однако ребёнок, смотрящий мультфильм, можно сказать, всё отлично понимает).

В-третьих поколение Z – в основном прагматики. Прежде чем приступить к изучению какой-либо темы, подчеркните вопрос: «Зачем нам это надо знать?», а потом, поймав их внимание, переходите к изучению теоретического материала.

В-четвёртых. Уместно используйте электронный контент. Можно привлечь учащихся к созданию электронных ресурсов. Они с удовольствием вам помогут. Покажите детям, что и вы готовы поучиться у них, отнеситесь с уважением к их опыту. Продемонстрируйте на личном примере ваше отношение к обучению на протяжении всей жизни.

И, наконец, пятое – постарайтесь и вы быть ДРУГИМИ. Никому не подражайте. Будьте самими собой и всегда выделяйтесь из серой массы. Поколение Z (впрочем, как и все предшествующие поколения) стремится к звёздам.

Вафа Ягублу,

директор института профессионального развития работников образования, заслуженный учитель