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Общество

НСТР ужесточит борьбу с незаконным кабельным вещанием 10.05.2017 14:57

«У нас есть те, кто занимается незаконным вещанием в области кабельного телевидения. Их и вещателями нельзя назвать, предприниматели, которые в своих домах незаконно создали кабельную сеть».

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Нушираван Магеррамли.

По его словам, подобные случаи носят массовый характер,  поэтому решением этой проблемы НСТР должен заниматься не в одиночку, а совместно с другими структурами.

«После принятия закона «О кабельном телевидении» меры в этой области будут ужесточены. Законопроект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе 16 мая. Речь идет в первую очередь о применении штрафов. Меры будут применяться в рамках борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью», - указал он.

Н.Магеррамли подчеркнул, что медиа ввиду своей массовости порождают многочисленные проблемы: «Это в основном относится к интернет-технологиям». 

Ялчин Алиев, Э.Т.

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