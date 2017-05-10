USD1.7026
EUR1.8544
RUB0.0293
Brent48.95
WTI46.16
Золото2 077.85
S&P 500 Index2 396.92
Nikkei 22519 898.87
Общество

11 мая в Баку и на Абшероне ветрено и прохладно 10.05.2017 14:25

В четверг, 11 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, к ночи местами осадки.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +13 до +15, днем - от +18 до +23 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +13 до +15, днем - от +19 до +21 градуса.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75–80%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 11 мая в первой половине дня преимущественно без осадков, однако после полудня в некоторых северных и западных районах возможны грозы, местами осадки могут носить интенсивный характер, есть вероятность града.

Утром туман. Будет преобладать западный ветер, временами порывистый. 

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +23 до +28. В горах ночью - от +5 до +10, днем - +11 до +16 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 11–12 мая температура воздуха на Абшеронском полуострове значительно понизится по сравнению с предыдущими днями, что на фоне ветреной погоды может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. 

Елена Остапенко, Э.Т.

232количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ходе проходящей в Москве акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации - ФОТО - ВИДЕОПолуфинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОDihaj в финале «Евровидения 2017»: названа первая конкурсная десятка финалистов - ВИДЕОВо время трансляции «Евровидения» армянский диктор не объявил АзербайджанСафура Алиева трогательно поздравила сына с днем рождения – ФОТОИз-за последствий сильного ветра закрыта дорога Баку-Шамаха-ЕвлахУ Арды Турана роман с дочерью Тюркян Шорай – ФОТОАрбитр показал красную карточку своему помощнику, которому стало плохо – ВИДЕОДизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТОВ бакинском метро скончался человек

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 мая15:25 Памяти Гейдара Алиева. С заботой об искусстве… - ФОТО15:14 Рэперы Анар RG и Орхан Qarabasma выступят с #MINI соло концертом – ФОТО – ВИДЕО15:08 Ученики поколения Z и мы15:01 Очередное убийство в воинской части Минобороны Армении14:57 НСТР ужесточит борьбу с незаконным кабельным вещанием14:35 Компания Apple побила рекорд капитализации14:25 11 мая в Баку и на Абшероне ветрено и прохладно14:18 Камран Шахсуварлы: «Сборная хорошо подготовилась к играм» - ВИДЕО14:11 Замминистра: «При наличии лицензии импорт лекарств китайского производства разрешен»14:05 Украинская пресса: «Не факт, что Григорчук захочет работать в «Габале» при еще одном урезании бюджета»13:57 В Азербайджане значительно похолодает13:50 Британские преподаватели проводят экзамены в БВШН - ФОТО13:44 В железнодорожных пассажироперевозках наблюдается рост13:35 Ричард Хогланд: Посредники обеспокоены возможностью возобновления боевых действий в Карабахе13:22 Дизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТО