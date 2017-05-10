В четверг, 11 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, к ночи местами осадки.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +13 до +15, днем - от +18 до +23 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +13 до +15, днем - от +19 до +21 градуса.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75–80%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 11 мая в первой половине дня преимущественно без осадков, однако после полудня в некоторых северных и западных районах возможны грозы, местами осадки могут носить интенсивный характер, есть вероятность града.

Утром туман. Будет преобладать западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +23 до +28. В горах ночью - от +5 до +10, днем - +11 до +16 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 11–12 мая температура воздуха на Абшеронском полуострове значительно понизится по сравнению с предыдущими днями, что на фоне ветреной погоды может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.