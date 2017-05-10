В четверг и пятницу, 11–12 мая, в Баку и Абшеронском полуострове температура опустится на 5–9 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Такое предупреждение распространил в среду Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана.

В районах Азербайджана с 11 мая до утра 13 мая погодные условия также будут нестабильными - ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, возможно, выпадет град.

Будет преобладать западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха будет значительно ниже предыдущих дней. Есть вероятность поднятия воды в реках.

Елена Остапенко, Э.Т.