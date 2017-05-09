350 000 азербайджанцев в 1941-1945 гг. пали смертью храбрых на полях сражений.

Сегодня весь мир отмечает великий праздник – День победы над нацизмом. Для Советского Союза, в состав которого входила в то нелегкое время Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Великая Отечественная война (ВОВ) обернулась не поддающейся воображению трагедией. Никогда прежде в войнах не погибало столько людей. Только по самым скромным подсчетам историков, в ВОВ погибло 27-30 млн. советских граждан. Сотни городов, тысячи сел были буквально стерты с лица земли.

С гордостью можно сказать, что азербайджанский народ внес неоценимый вклад в разгром «коричневой чумы». В 1941-1945 гг. более 680 000 азербайджанцев, из которых 11 000 – женщины, принимали участие в боевых действиях на фронте. 350 тысяч из них полегли смертью храбрых на поле битвы. Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Мехти Гусейнзаде, Исрафил Мамедов – имена этих азербайджанцев известны далеко за пределами нашей страны. 42 азербайджанца были награждены высшей наградой страны – званием Героя Советского Союза.

Сегодня историки признают, что без Баку Красной Армии было бы весьма нелегко добиться победы в войне. Примерно 80% топлива для советских танков и авиации давали азербайджанские нефтяники, в городе в три смены труженики тыла обеспечивали воюющую армию боеприпасами, одеждой, медикаментами. В Баку в срочном порядке разворачивались военные госпитали, в которых раненые красноармейцы получали необходимую медицинскую помощь.

Редакция 1news.az от души поздравляет ветеранов ВОВ с Днем победы и желает им всех благ, здоровья и благополучия!

С Праздником, Дорогие!

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