Фонд Гейдара Алиева организовал очередную развлекательную программу для детей, лишенных родительской опеки и страдающих синдромом Дауна.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, в данном мероприятии, проведенном накануне 94-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие более 200 детей-воспитанников детских домов Баку №№1, 2, 3 и пациентов Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна.

На мероприятии, проходившем при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, для детей были организованы различные конкурсы, а отличившиеся участники получили подарки.

Выступления мастеров искусств, а также различные шоу-программы вызвали интерес у подростков и малышей, принявших участие в празднестве.

Дети, в свою очередь, представили на мероприятии подготовленную ими программу.

Танцевальный номер детей был встречен шквалом аплодисментов.

Л.Алиева станцевала с участниками мероприятия и снялась с ними на памятных фотографиях.

В завершение всем детям были розданы подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Р.Д., И.А.